²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¡Ö½éÇä¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥¸¥ç¡¼¥·¥óÅ¹ÊÞ¤Ç2025Ç¯1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¿·½Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢50V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¸·ÁªÆÃ²Á¾¦ÉÊ¤âÍÑ°Õ¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2,025±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¥«¡¼¥É²ñ°÷¤Ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶áµ¦2ÉÜ4¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Çºå¿À¡ßDeNAÀï¥Ú¥¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£½éÇä¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤Ï1·î2Æü