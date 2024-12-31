Image: CBS Chicago/YouTube Ç¾¤ß¤½¡¢ÍÏ¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É±Ñ¸ì¼­Åµ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø½ÐÈÇ¶É¤¬¡¢ËèÅßÈ¯É½¤¹¤ë¹±Îã¤Î¡ÖWord of This Year¡Êº£Ç¯¤Î¸ÀÍÕ¡Ë¡×¡£2024Ç¯¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Öbrain-rot¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥í¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥í¥Ã¥È¤È¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÇ¾Éå¤ì¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¾ÃÈñ¤Ç¤­¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Ü¡¼¤Ã¤È¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·Â³¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¸½