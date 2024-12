宇宙が無限か有限かは専門家でも意見が分かれるテーマですが、宇宙の観測記録から宇宙が膨張をしているのはほぼ間違いないと考えられています。既に宇宙が無限だとしたら、それがさらに広がるというのはどういうのことなのか、広がる宇宙の外側はどうなっているのかといった疑問に、アメリカ・クイニピアック大学の物理学講師であるニコール・グラヌッチ氏が答えました。What is the universe expanding into if it’s already inf