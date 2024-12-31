Ì³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï¡¢2025Ç¯1·î7Æü¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç³êÁöÏ©¤òÊÄº¿¤¹¤ë¡£12·î29Æü¤Î¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡Æ¹ÂÎÃåÎ¦»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Åö½é¤Ï1·î1Æü¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¤Î³êÁöÏ©ÊÄº¿¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¡¢·³¹çÆ±¤Ç¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÇËÊÒ¤ÎÀºÌ©ÁÜº÷¤Î¤Û¤«¡¢´ÚÊÆ¹çÆ±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Ï¡¢Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤«¤é1Ì¾¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¡ÊNTSB¡Ë¤«¤é3Ì¾¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤«¤é4Ì¾¤Î·×8Ì¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£