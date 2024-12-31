ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¡¢¿·Ç¯½éÇä¤ê¤Î½àÈ÷¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¹â¤ÇÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢³ÆÅ¹¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÆÃÊÌÂÎ¸³¤ä¹Ò¶õ·ô¤Î¡Ö³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¥¬¥Á¥ã¡×¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¡£Çã¤¤ÊªµÒ¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò´­µ¯¤¹¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ºä²°ÀÅ²¬Å¹¡ÊÀÅ²¬»Ô°ª¶è¡Ë¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡Ö¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ºÀÅ²¬¡×¤Î¸ø¼°Àï¤Ç»Ïµå¼°¤¬¤Ç¤­¤ëÂÎ¸³·¿Ê¡ÂÞ¤ò´ë²è¤·¤¿¡£¸ÂÄê£±¥»¥Ã¥È¤ÇÀÇ¹þ¤ß£µ£µËü±ß¡£Îý½¬¸«³Ø¤äÁª¼ê