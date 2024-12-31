½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù¡Ê30¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2024Ç¯¤òÁí³ç¤·¤¿¡£ÀîÅç¤Ïº£·î23Æü¤Ë¶¥±Ë¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢Åìµþ¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼¹î¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö2024Ç¯³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©»ä¤ÏÊÑ²½¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ï¿Ê²½¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö2025Ç¯¤¤¤Þ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤ÇÀÄ¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·