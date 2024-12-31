Ãæ¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×³Û¡¢£±¡Á£±£±·î¤Ï£±£´¡¦£²¡óÁý¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤Î·úÃÛ·Ý½Ñ¹­¾ì¤Ç¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿´Ñ¸÷µÒ¤é¡£¡Ê11·î26Æü»£±Æ¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/Ä¥Þ¹¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤¬31ÆüÈ¯É½¤·¤¿1¡Á11·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ14.2¡óÁý¤Î6Ãû7277²¯6ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤Ç¡¢¹â¤á¤Î¿­¤Ó¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£Í¢½Ð¤Ï17.2¡óÁý¤Î2Ãû8208²¯9ÀéËü¸µ¡¢Í¢Æþ¤Ï12.2¡óÁý¤Î3Ãû9068²¯7ÀéËü¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÇ°×