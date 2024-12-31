±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î·îÅçÎ°°á¤µ¤ó¤¬19²ó¤òµ­Ï¿Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï12·î28Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢31Æü¤Ë¤Ï³Æ²ñ¾ì¤Ç2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âç²ñÁ°¤ËÂè20Âå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Î·îÅçÎ°°á¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡Ö¤³¤Î·¤¤Ç¤³¤ì¤Ï¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ä¤í¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä·Ð¸³¼Ô¤Î¤½¤ì¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¿·³À·ë°á¤µ¤ó¡¢¹­À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤é¤¬Ì³¤á¤¿±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê