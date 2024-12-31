Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡×¤ÎÂçÅìæÆÀ¸¡Ê31¡Ë¤¬31Æü¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤òYouTube¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂçÅì¤ÎÂÎ½Å¤Ï6·î26Æü»þÅÀ¤Ç95¡¦6¥­¥í¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÌÜÉ¸88¥­¥í¤ò¸ø¸À¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ½Å¸º¤Ë¶ìÀï¤Ä¤Å¤­¡£7·î24Æü¤Ë¤Ï93¡¦6¥­¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢90¥­¥í¤òÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç12·î¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤Ï¤»¤á¤Æ90¡¦5¥­¥í¤Ë¡×¤ÈÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¤³¤ÎÆü¡¢ÁêÊý¤ÎÅìÎÉ²ð¡Ê32¡ËÎ©¤Á²ñ¤¤¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÂ¬Äê¡×¤ÈÎ×¤ó¤À¤¬¡¢