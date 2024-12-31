·îÍËÆü¤ÎÄ«¤«¤é¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£´ë¶È¤ÎÆ¯¤­Êý²þ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥ê¥Ð¡¼ÂåÉ½¤Î±ÛÀî¿µ»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶âÍËÆü¤Î¸á¸å¤Ë15Ê¬¤À¤±¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î»þ´Ö¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡ØÍè½µ¤«¤é¤ä¤á¤ë¤³¤È¡Ù¤ò¥ê¥¹¥È²½¤¹¤ë¤È¡¢Íâ½µ¤Î»Å»ö¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBring.¡×¤ÎÆ°²è¡Ö815¼Ò¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó17.3Ëü¿Í¤ÎAIÊ¬ÀÏ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ø¥È¥Ã¥×5¡ó¼Ò°÷¡Ù¤ÎÆ¯¤­Êý