¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤è¤ê2³äÁý¤·¤ÇÀ¹¤Ã¤Æ¸«¤»¤ë¤â¤Î¡£¤À¤±¤É¼«Ëý¤ä¸«±É¡¢´ª°ã¤¤¤¬¤¹¤®¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡£ÉáÃÊ¤¤¤ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¿¡¢NG¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò²þÁ±ÅÀ¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¡ª¥­¥á´é¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬³ú¤ß¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ªÄ¶À¹¤ì¤Æ¤ë¥­¥á´é¼«»£¤ê¤ò³ú¤ß¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¡£¤½¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹¡Ä¡£¡Ö±«Îä¤¿¡¼¤¤¡£¤È¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢À¹¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤Ã