Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÁ´28ÏÃ¤¬WEBÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹ABEMA¤Ç2025Ç¯1·î¤È2·î¤ËÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü5ÅÀ¡Ë¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢¸¶ºî¡¦»³ÅÄ¾â¿Í¡¢ºî²è¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£Í¦¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤­¤ëËâË¡»È¤¤¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦¤Ë