Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿ÎëÌÚ·½°ìÏº¡Ê30¡áÉÍ¾¾¡Ë¤¬10¼þ²ó¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤ÇSG¤Ï15V¡£1ÏÈ¤ÎÀÄ»³¼þÊ¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¶õ²ó¤ê¤·¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤ëÇÈÍð¡£ÎëÌÚ·½¤¬Àè¼ê¤ò°®¤ê¡¢ÌÔÄÉ¤ò¸«¤»¤ëÀÄ»³¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ·½¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤ëÉ½¾´Âæ¤«¤é¤Î¸÷·Ê¡£Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö±¿ÎÉ¤¯¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿¤Î¤ÇÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇÁö¤Ã¤¿