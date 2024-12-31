¿·¿Í¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× cosmosy¤¬¡¢ËÜÆü12·î31Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Özigy=zigy¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¡¢Àµ¼°¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Ûcosmosy¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ­¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡Özigy=zigy¡×MV¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤¿10Âå¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ëÆâÌÌÅª¤Ê³ëÆ£¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÎ¨Ä¾¤ËÉÁ¤¯¡£¥¢¥Õ¥í¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÅìÍÎÅª¤ÊÅÁÅý¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÍ»¹ç