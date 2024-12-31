½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ £²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀçËÌ»Ô¤Î¾®Àµ·î¹Ô»ö¾åÉ°ÌÚÆâ¤Î»æÉ÷Á¥¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤Æ¿§ÉÕ¤±ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÀçËÌ»Ô¾åÉ°ÌÚÆâ¤Î»æÉ÷Á¥¾å¤²¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¾®Àµ·î¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯£²·î£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢´ê¤¤»ö¤äÉð¼Ô³¨¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿µðÂç¤Ê»æÉ÷Á¥¤òÌë¶õ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ±ôÉ®¤Ç²¼½ñ¤­¤·¤¿½Ä¤ª¤è¤½£¶£í¡¢²£¤ª¤è¤½£³£í¤ÎµðÂç¤Ê»æ¤ËÃúÇ«¤Ë¿§ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ÍèÇ¯¤Ï£¶£°¸Ä¤Û¤É¤Î»æÉ÷Á¥¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£