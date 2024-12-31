¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ö¤À¤±¡×¤Ç¤«¤ó¤¿¤óÉûºÚ±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯ºÌ¤ê¤âÎÉ¤¤¤Î¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡£è§¤Ç¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÄ´ÍýÊýË¡¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤«¤ó¤¿¤óÉûºÚ¤Îºî¤êÃÖ¤­¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥è¥Í¡¼¥º°Ê³°¤â¤ª¤¤¤·¤¤è§¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÌ£¤ÎÂ¾¡¢¾ßÌý¤ä±öº«ÉÛ¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¿¤¢¤Ã¤µ¤ê¥ì¥·¥Ô¤â¡£¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤È¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£