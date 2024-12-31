¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡×¡£2024Ç¯12·î25Æü¸½ºß¡¢X¤Ç¤ÏÌó1000±ß¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î¤ª²Û»Ò¤¬Çã¤¨¤ë¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±Çã¤Ã¤Æ1000±ß¤Ê¤Î¤Ï°Â¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö1000±ß¤¢¤ì¤Ð¹ëÍ·¤Ç¤­¤ë¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª²Û»Ò¤¬Çã¤¨¤Æ¶²¤í¤·¤¯¤Æ¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«......¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ­¼Ô¤¬