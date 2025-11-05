赤ちゃんが深夜に発熱すると、親としては大きな不安を感じるものです。しかし、発熱はウイルスや菌と戦っているサインで、多くの場合、翌朝まで様子を見るだけで十分です。その一方で、呼びかけに反応がない、けいれんや嘔吐がある、呼吸が苦しそう、40℃以上の高熱などの症状が見られたら、命にかかわる可能性があるため、すぐに救急病院を受診しましょう。深夜に赤ちゃんが発熱したときの具体的な判断基準や対処法を「看護師」の