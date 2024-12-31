¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬Êó¹ð¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿ùÃ«»á¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È²èÁüÉÕ¤­¤Ç¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¡Ä¿ë¤ËËÍ¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿·½Õ1È¯ÌÜ¡¢2025Ç¯¤ËÆüÉÕ¤±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ú¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡ÛÁª¼ê¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÇÛ¿®Í½Äê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã