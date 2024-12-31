¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬£²£°£²£´Ç¯¤Ë·ã¼Ì¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¡ÈÇ¯¥¤¥Á¡É¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Ë­ÅÄ½¨°ìµ­¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤¬²¡¤µ¤¨¤¿°ìËç¤«¤é¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿­¤Ó¤ë¤Î¡©¤È¶Ã¤¤¤¿¡££µ·î£³Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¹­Åç¡½£Ä£å£Î£ÁÀï¡£½é²ó¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÎÀèÈ¯¡¦Åì¹î¼ù¤«¤é¶»¸µ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¹­Åç¡¦µÆÃÓÎÃ²ð¤Ï»àµå¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬