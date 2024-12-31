31ÆüÍ¼Êý¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½»Âð7Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢»à¼Ô¤¬1¿Í½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢ËÏÅÄ¶è²¡¾å¤Ç½»Âð7Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É30Âæ°Ê¾å¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½300Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢»à¼Ô¤¬1¿Í½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í²¡¾å±Ø¤«¤éÅì¤Ë500¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤â¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£