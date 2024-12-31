µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥å¡¼¥º¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î·¤¤äÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë·¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍú¤­¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Äê´üÅª¤Ë¥±¥¢¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¡ÖÍú¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©·¤¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤­¤Á¤ó¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤¹¤ì¤ÐÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬½ý¤ó¤Ç¤­¤Æ¤â½¤Íý¤ò¤¹¤ì¤Ð¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢·¤¤ò½¤Íý¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä½¤ÍýÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢·¤¤ò