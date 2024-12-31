£³£±Æü¸á¸å£µ»þº¢¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å¤Î½»Âð¤Ç½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤Î£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç£±¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼þÊÕ¤Î½»Âð¤ò´Þ¤á·×£·Åï¤ÎÌó£³£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢Æ±Ä£¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤ÏÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¦ÀõÁðÀþ¤Î²¡¾å±Ø¤«¤éÅì¤ËÌó£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£¼þÊÕ¤Ï±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÉÕ¶á½»Ì±¤Ï¸ø±à¤Ê¤É¤ËÈòÆñ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ­¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï¡Ö²Ð¤ÎÊ´¤¬Èô¤Ó¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤