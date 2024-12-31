¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥¿¥ì¥ó¥È²Ã¸î°¡°Í¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!Ç¯Ëö1»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ì¤À®Ç¯»þ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿µÊ±ìÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤¬¿ÍÀ¸¤Î¼ºÇÔ¤ÇÆÀ¤¿¶µ·±¤ò¸ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢²Ã¸î¤Ï¡Ö»ä¤¬ÈÈ¤·¤¿¤·¤¯¤¸¤ê¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¡ÖÌ¤À®Ç¯µÊ±ì¤¬2ÅÙ¤âÈ¯³Ð¤·»öÌ³½ê¤ò¥¯¥Ó¡ª·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¡×¤È¼«¤é¾Ò²ð¡£¡Ö1²óÌÜ¤Ï18ºÐ¤Î»þ¡¢2006Ç¯¤Ë°û¿©Å¹µÊ±ì¤¬µ­»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢2²óÌÜ¤Ï19ºÐ¤Î»þ¡¢2007Ç¯3·î¤ËÁðÄÅ