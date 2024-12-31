¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Î¿É¤µ¤ä¡¢É×ÉØ¤Ç¤ÎÊ¿¹ÔÀþ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤¤»þ´Ö¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÊì¤«¤é¤ÎµÔÂÔ¡¢ÎòÂåÈà»á¤ÎDV¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿ºî¼Ô¤¬¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÉ×ÉØ¤Î´íµ¡¤È¤½¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø¥ì¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¥ï¥ó¥ª¥Ú¾É¸õ·²¡É¡ÁÆÇ¿Æ°é¤Á¤Î¤ï¤¿¤·¤¬Î¥º§¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÏÃ¡Á¡Ù¡Ê¥Ý¥á/KADOKAWA¡Ë¤À¡£ºî¼Ô¡¦¥Ý¥á¤µ¤ó¤ÈÉ×¡¦¤Ù¤ë¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤·¤Æ7Ç¯¡£»Ò¶¡2¿Í¤Î°é»ù¤ËÄÉ¤ï