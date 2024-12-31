¹ñ¤ÎÆÃÊÌÌ¾¾¡¡¦·óÏ»±à¤Ç¤Ï¡¢31Æü¤«¤éÇ¯ÌÀ¤±1·î3Æü¤Þ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹±Îã¤ÎÌµÎÁ³«±à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£31ÆüÆüÃæ¤Ï±«ÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ±àÌµÎÁ¤È¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Îµ¢¾ÊµÒ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ±àÆâ¤Î»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·óÏ»±à¤È¶âÂô¾ë¸ø±à¤Ï¡¢31ÆüÌë¤«¤é1ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÌëÄÌ¤·³«±à¤·¡¢¸Þ½½´ÖÄ¹²°¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£