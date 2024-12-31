¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÆÁÀªºÚÆá¡Ê26¡Ë¤¬30Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î©¤Áµ»ÂÇ·â³ÊÆ®µ»KNOCK OUT¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡ÖK¡¥O CLIMAX 2024¡×¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£Ìó2Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿Ç¤´ü¤Î¥é¥¹¥ÈÉñÂæ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Á´15»î¹çÃæ7»î¹ç¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢´ÑµÒ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¸å¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÅÏÉôÂÀ´ð¤ÈÃæÅçÎè¤Î°ìÀï¤âÌ³¤á¡ÖÃæÅçÁª¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Î°ÒÎÏ¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤¿¤Î¤È¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç3²ó¤Î¥À¥¦¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë°µ