¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë Ì¾¸Å²°¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç¡¢1Ç¯¤Î¤±¤¬¤ì¤ò¤Ï¤é¤¦Âçã±¡Ê¤ª¤ª¤Ï¤é¤¨¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Âçã±¡Ê¤ª¤ª¤Ï¤é¤¨¡Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î²á¤Á¤ä¿È¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ãÒ¤ì¤òã±¤¤µî¤ëµ·¼°¤Ç¤¹¡£ ¿À»ö¤Ï¸á¸å3»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢¿À¿¦¤¬ãÒ¤ì¤ò¼è¤êµî¤ëÂçã±»ì¡Ê¤ª¤ª¤Ï¤é¤¨¤Î¤³¤È¤Ð¡Ë¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¸å¡¢¤ª¤è¤½1200¿Í¤Î»²ÇÒµÒ¤¬ã±¶ú¡Ê¤Ï¤é¤¨¤°¤·¡Ë¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¤Þ¤·¤¿¡£ »²ÇÒµÒ¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤¹¤°Êâ