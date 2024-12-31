¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸ÍÅÄ¤ì¤¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ÇÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸ÍÅÄ¤ì¤¤¤µ¤ó¡ÖÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Âç¤­¤Ê¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡×Æþ±¡¡Öº£·î¤ÎÆ¬¤Þ¤Ç²½³ØÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¸ÍÅÄ¤ì¤¤¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í♡¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2024¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©¹¬¤»¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡×¡Öº£Æü¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã