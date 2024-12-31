L'Arc¡Áen¡ÁCiel¤ÎHyde¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Snow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Õºá¤Ë¡ÖSnow Man°­¤¯¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×¤Ê¤É¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÊÖÅú¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿6Ëç¡Û¡Ö°­¤¯¤Ê¤¤¤è¡¼¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï¤ª¸ß¤¤ÍÍ¡×Snow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËHyde¤¬ÊÖ¿®¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸27ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2024¡×¤Ç¡¢Snow Man¤Ï¥é¥¹¥È¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ÎÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¸å¡¢°ÜÆ°¤·¤¿¤¿¤áÅþ