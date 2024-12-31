ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶¤ò½ä¤ëÈ¯¸ÀÍ×»ÝÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ï¡¢2·î¤ËºÇ½é¤Î»îÎý¤ò·Þ¤¨¤ë¡£25Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î3·îÃæ¤ÎÀ®Î©¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ë3·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î½°±¡ÄÌ²á¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢Í¿ÌîÅÞ¹¶ËÉ¤¬·ã²½¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£¼óÁê¤ÏÍ½»»°Æ¤Î½¤Àµ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÌîÅÞ¤ò¼è¤ê¹þ¤àÂ¿¿ôÇÉ·ÁÀ®¤òÁÀ¤¦¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ÎÄÉµÚ¤òÂ³¤±¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤¿ÌîÅÞÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼óÁê¤ÏÇ¯Æâ¤Î½°±¡²ò»¶¤ä½°»²Æ±ÆüÁª¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞ