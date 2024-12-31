ËèÇ¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤ï¤ê¼ï¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¹©É×¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹È¤·¤ç¤¦¤¬Å·¤×¤é¤òºî¤Ã¤Æ¤½¤Ð¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤Ê¤¼³¤Ï·Å·¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÀÖ¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢°á¤òÉÕ¤±¤ë¤ÈÀÖ¤¤¤Î¤¬±£¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¤Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ó¤¸¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿§¹ç¤¤