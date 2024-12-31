¡Ö¡ØAKB¶¦ÏÂ¹ñ¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ä¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡ª Í­µÈ¤Î40¤«¤é50¤Î¶î¤±¾å¤¬¤êÊý¤Ï¡×¡Ú²èÁü¡Û¡ÖËÍ¤Ï¾åÅç¤µ¤ó¤âË´¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×Í­µÈ¹°¹Ô¤È¡È¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤êÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¡É¤Î¾åÅçÎµÊ¼¤¬°ì½ï¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëº£Ç¯11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø½ß¡ß¥¸¥å¥Ë¥¢¡ßÍ­µÈ 40ºÐ-50ºÐ¡Á10Ç¯´Ñ»¡¡Á¡Ù¡ÊTBS¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¤ÎÉâ¤­ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤·ÝÇ½À¸³è¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÅÄÂ¼½ß¤È¥¸¥å¥Ë¥¢