É×ÉØÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É×¤Î»×¤ï¤Ì¸ÀÆ°¤¬´Ø·¸¤ËµµÎö¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤Î¿Éíå¤ÊÈ¿±þ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤­¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤ò¶¦Í­¤·¤Þ¤·¤ç¤¦É×¤ÎÈ¿±þ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÉ×¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¤Ê¤¼½ý¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦Â¾¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸Ê²ÁÃÍ¤ò¸«¼º¤ï