¢¡Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¢¦£²²óÀïÀÅ²¬³Ø±à£²¡½£°¹âÃÎ¡Ê£³£±Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£²Âç²ñÏ¢Â³£±£µ²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÎÀÅ²¬³Ø±à¤¬¡¢£²Âç²ñ¤Ö¤ê£±£¹²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Î¹âÃÎ¤ò£²¡½£°¤ÇÅÝ¤·¤¿¡£Á°È¾£·Ê¬¤Ë£Í£ÆÅ·ÌîÂÀÍÛ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁê¼ê¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¸åÈ¾£±£´Ê¬¤Ë£Í£Æ¼ÄÄÍÎç²»¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÀÅ³Ø¤ÏÁ°È¾£·Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿£Í£Æº´¡¹ÌÚÍº´ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Å·Ìî