¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ç¤¬¤ì¤­¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯ÃËÀ­¡£Æ±¹ñÆîÉô¡¦ÅìÉô¤Ç¤ÏÅ´Ë¤¿å¤¬È¯À¸¡¢¿ô»þ´Ö¤ÇºÇÂç£³£°£°¥ß¥ê¤ÎÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÃÏ°è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»à¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤Ï£²£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ë±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢ÃÏÊý¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡á£±£°·î£³£°Æü/David Ramos/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë£¸Ç¯Á°¡¢À¤³¦¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤¬µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Î¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ò£±¡¥£µÅÙÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀÌó¤·¤¿¡£²Ê³Ø¼Ô¤Ï¤³¤Î¤·