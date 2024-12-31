Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ï1·î1Æü¡¢È¯ºÒ¤«¤é1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£ÃÏ¿ÌÁ°¤«¤é²áÁÂ²½¤È¹âÎð²½¤ËÇº¤àÈ¾Åç¤Ï¡¢9·î¤Ë¹ë±«¤Ë¤â½±¤ï¤ì¡¢Æó½ÅÈïºÒ¤Ë¶ì¤·¤à¡£¥¤¥ó¥Õ¥éÉüµì¤ÏÆ»È¾¤Ð¤Ç¡¢¿Í¸ýÎ®½Ð¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¯ºÒÄ¾¸å¤È¸½ºß¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò¶õ»£¤ÇÈæ³ÓÈïºÒÃÏ¤ÎÂç¤­¤Ê²ÝÂê¤¬¿Í¸ýÎ®½Ð¤À¡£Èï³²¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©¤Î±üÇ½ÅÐ4»ÔÄ®¡ÊÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¡¢·ê¿åÄ®¡Ë¤Î11·î1Æü¸½ºß¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï5Ëü1057¿Í¤Ç¡¢¸µÆü¤«¤é4156¿Í¡Ê7¡¦5%¡Ë¸º¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â40Âå°Ê²¼¤Î