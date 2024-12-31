¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦çõ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤äÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¡¢¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦çõ¤Á¤ã¤óçõ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤ÎA·¿¡£NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÂçºå¹»32´ü¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ä´Íý»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤·ÝÌ¾¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¥Í¥¿¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¡£·ÝÌ¾¤Î¡Öçõ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¸øÊç¤Ë¤è¤ê·èÄê¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤­¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç