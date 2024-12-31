¶å½£¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ê7180¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¤Î¼ÒÄ¹:³Þ¸¶·Äµ×»á¡ÊÈî¸å¶ä¹ÔÆ¬¼è¡Ë¤È¤Ï¡¢°ìÌÌ¼±¤â¤Ê¤¤¡£¤¬¤¢¤ë»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢¤¤¤ÞÌ¥ÎÏ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ë¥Ã¥Á´ë¶È:¥ª¡¼¥±¡¼¥¨¥à¤ÎÃæ·×¤ò¸«Äê¤á¤¿¤¤¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÇÀè¹Ô¤·¤¿´ë¶È¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¤Ï¡Ö²»³Ú²È¤¬CD¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤­¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î°Õ¸þ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¼«Í³¤ÊÁÏÂ¤¤È¤ÏÄø