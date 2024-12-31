¤½¤ì¤¾¤ìÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦Soy²¦»Ò¡ÊÃËÀ­¡¦33¡Ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤¦¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¡Ê½÷À­¡¦28¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢º£½©¤ÎÌó1¤«·î´Ö¡¢¤¦¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ê¤ç¤¦¤¯¤ó¡ÊÃËÀ­¡¦22¡Ë¤È3¿Í¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼°Ê³°¤ÎÁê¼ê¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤ÆOK¡×¤Ê¤É°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿É×ÉØÀ¸³è¤ò²á¤´¤¹¤Õ¤¿¤ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¡È¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä!?¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØ¤ÈºÊ