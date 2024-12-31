°ìÂ­Áá¤¯¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤Ç¤¹¡£°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤Î»³¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÉáÌç»û¤Ç¤Ï»²ÇÒ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¹ÍÎ¸¤·8Ç¯Á°¤«¤é½üÌë¤Î¾â¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Ãë¤ÎÌÀ¤ë¤¤»þ´Ö¤Ë¡Ö¤ª¤ª¤ß¤½¤«¤Î¾â¡×¤Ä¤­¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°10»þÈ¾¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾â¤Ä¤­¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½340¿Í¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤æ¤¯Ç¯¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ÎÊ¿²º¤ò´ê¤Ã¤Æ¾â¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£