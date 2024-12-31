ÉÚß·¤Î¶¯Îõ¤ÊÉ¨¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÄÀ¤ó¤À»°±º¡£(C)RIZIN FF¤³¤ß¾å¤²¤ëÎÞ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12·î31Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN DECADE¡×¤ÎÂè1Éô¡ÖRIZINÈÖ³°ÃÏ¡×Âè4»î¹ç¤Ç¡¢ÉÚß·ÂçÃÒ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ë½é²ó1Ê¬53ÉÃ¤ÇÇÔ¤ì¤¿»°±º¹§ÂÀ¡ÊBRAVE¡Ë¤À¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÉÚß·ÂçÃÒ¤ÎÉ¨¤òÈïÃÆ¡Ä»°±º¹§ÂÀ¤Î¼º¿ÀKO¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÈÊ¿ËÜÏ¢¤Î¡ÈÂåÍýÀïÁè¡É¤Ç¡¢Ê¿ËÜ·³¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿»°±º¤À¤Ã¤¿