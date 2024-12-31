Í§¤À¤Á¤äÈà»á¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¡¢Ray WEBÊÔ½¸Éô¤Ï¸·¤·¤¤¾å»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ãÁ°²ó¤Î¤ªÏÃ¡ä¼ç¿Í¸ø¤Ï½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¼ç¿Í¸ø¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ê¾å»Ê¤ÎÎ©²Ö¤µ¤ó¤Ëµ¢Âð¤ò¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îµö