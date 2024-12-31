¡ØÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¡¢³ÆÂç³Ø¤Î¥ß¥¹¡õ¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2024¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¤ÇÇ®¤­Àï¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡ÖTGC CAMPUS ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼ÁªÈ´¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2024¡×¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Î¾®ÎÓåº±©¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¾®ÎÓåº±©¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÌ¾Á°¡§¾®ÎÓåº±©Âç³Ø¡§Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ Ê¸³ØÉô ³°¹ñ¸ìÊ¸²½³Ø²Ê 2Ç¯À¸Instagram¡§@kokudai24_05X¡§@kokudai24__05