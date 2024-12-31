Ãæ¹ñ¡¦ÀÄ³¤¸Ð¤Î¿å°èÌÌÀÑ¡¢£´£¶£µ£°Ê¿Êý¥­¥í¤Ë³ÈÂçÀÄ³¤¾Ê³¤ËÌ¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¼«¼£½£¹ä»¡¸©¤Ë¹­¤¬¤ëÀÄ³¤¸Ð¤ÎÉ÷·Ê¡£¡Ê9·î24Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢À¾Ç«¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/ß¯ÉËÉË¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ¾Ç«12·î31Æü¡ÛÃæ¹ñÀÄ³¤¾Ê¤ÎÀÄ³¤¸Ð¤Ï¿å°èÌÌÀÑ¤¬»ýÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ºÇ¿·¤Î´ÑÂ¬¤Ç4650.08Ê¿Êý¥­¥í¤ÈºòÇ¯Æ±´ü¤ËÈæ¤Ù28.1Ê¿Êý¥­¥íÁý¤¨¤¿¡£ÀÄ³¤¾Ê¿ÍÌ±À¯ÉÜ¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÀÄ³¤¸Ð¤ÏÃæ¹ñºÇÂç¤ÎÆâÎ¦±ö¿å¸Ð¤Ç¡¢¹â¸¶ÆâÎ¦¸Ð¾Â¼¾ÃÏ¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÂåÉ½¤È¤µ