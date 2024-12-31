¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡×¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Û¡Ö½é¤á¤Æ¤Î²ÈÂ²»£±Æ¤Ï¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¥ª¥¦¥à¤Î¥È¥µ¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ä¥±¥Þ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î²ÈÂ²»£±Æ¤Ï¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¥ª¥¦¥à¤Î¥È¥µ¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ä¥±¥Þ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ë³¦¤¬3³ä¤»¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö