¢£¡ØÂè8²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï ¡Á°¦¤ÎÂç³¢Æü¡Á¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Î´ë²è¡ÖÎÞ¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë -°¦¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î»¿²Î 2024-¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤òÄÉÅé¤¹¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¥á¥É¥ì¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ØÂè8²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì²Î¼ê¡õ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë°ìÍ÷Âç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ò»³Ìî¤µ¤È»Ò¤¬¡¢Áý»³¹¾°Ò»Ò¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤òÎ¶µÜ¾ë¤¬¡¢¡Ö¥­¥å¡¼¥Æ¥£¡¼