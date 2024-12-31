¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬Â³¤¯¡È¥¤¥é¥ó¤ÎË½½Ã¡É¤¬¡¢ÂÎ½Å16¥­¥íº¹¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀ©»ß¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«Éñ¤¦Ë½µó¡£²ñ¾ì¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢SNS¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥â¥íÈïÃÆ¤¹¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖRIZIN DECADE¡×Íë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âè7»î¹ç100¥­¥í·ÀÌóRIZIN¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥¦¥ÈÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡ÊÄ«ÁÒÌ¤Íè¥Á¡¼¥à¡Ë¤È¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß