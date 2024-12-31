¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õµ¡¤ÎÄÆÍî¸½¾ì¡á27Æü¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÀ¾Éô¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥é¥¹¥¿¥¨¥Õ±¿Í¢ÉûÂç¿Ã¤Ï31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æ±¹ñÀ¾Éô¤Çµ¯¤­¤¿¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡ÄÆÍî¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÃÄêÄ´ºº·ë²Ì¤Ï30Æü°ÊÆâ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥é¥¹¥¿¥¨¥Õ»á¤Ï¥«¥¶¥ÕÀ¯ÉÜ¤Î»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥¿¥¹ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÄÆÍî¤·¤¿Î¹µÒµ¡¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë190¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡ÊÈô¹Ôµ­Ï¿ÁõÃÖ¡Ë¤Ïµ¡ÂÎ¤ÎÀ½Â¤¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é