µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å4»þ42Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤òÊÒÉÊÂ¼¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡Û·²ÇÏ¸©¡¦ÊÒÉÊÂ¼¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡ËËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢31ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é1ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÂçÀã¤Ë¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·²ÇÏ¸©¤Ç¤Ï¡¢2Æü¤Þ¤Ç¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£ÊÒÉÊÂ¼¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¢£¤ß¤Ê